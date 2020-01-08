В НХЛ обеспокоены отказом Овечкина от участия в Матче звезд

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли признался, что тенденция среди игроков, которая связана с отказом от участия в Матче звезд вызывает у него озабоченность, сообщает ESPN.

Ранее стало известно, что капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял решение отказаться от участия в Матче звезд НХЛ. 34-летний россиянин пропускает эту игру второй год подряд.

«Конечно, мы обеспокоены. В прошлом году Овечкин не сыграл в Матче всех звезд. И тогда я защищал его решение, ему нужен был отдых. Но делать это два года подряд? Нужно обсудить сложившуюся ситуацию с профсоюзом игроков. Такое не должно превратиться в тренд», — приводит слова Дэйли ESPN.