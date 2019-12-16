В «Монреале» уверены, что Романов приедет в НХЛ в следующем сезоне

«Монреаль» уверен, что защитник ЦСКА Александр Романов присоединится к команде в следующем сезоне. Об этом сообщил генеральный менеджер «Хабс» Марк Бержевен, который не так давно прилетал в Россию для встречи с игроком, сообщает Twitter «Монреаля».

19-летний Романов был выбран «Канадиенс» на драфте-2018 во втором раунде под общим 38-м номером. В этом сезоне защитник ЦСКА сыграл в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 3 (0+3) очка.

Романов является внуком известного российского хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

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