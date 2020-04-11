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«В Америке лучше? Я никогда не говорил, что я не патриот России». Российский хоккеист Задоров — о своем будущем

21:48
Никита Задоров. Фото AFP
Никита Задоров. Фото AFP
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Защитник «Колорадо» Никита Задоров в прямом эфире в Instagram высказался по поводу своего отношения к России и США. Россиянин выступает в Северной Америке с 2012 года. Ранее он сказал, что сейчас его семье комфортнее жить в Штатах.

— То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, — это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить, — сказал Задоров.

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