Защитник «Колорадо» Никита Задоров в прямом эфире в Instagram высказался по поводу своего отношения к России и США. Россиянин выступает в Северной Америке с 2012 года. Ранее он сказал, что сейчас его семье комфортнее жить в Штатах.

— То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, — это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить, — сказал Задоров.