Умер бывший защитник и тренер «Эдмонтона» Тед Грин

Бывший защитник и тренер «Эдмонтона» Тед Грин умер в возрасте 79 лет, информирует пресс-служба «Ойлерз». Он скончался 8 октября после продолжительной болезни.

— Многолетний тренер «Ойлерз» Тед Грин скончался в возрасте 79 лет. Тренер Грин был частью всех пяти команд Кубка Стэнли и мы будем очень скучать по ему. Мы выражаем искренние соболезнования его семье. Рейнджерс чтил его перед игрой сегодня, и мы будем делать то же самое в среду, — говорится в сообщении пресс-службы клуба

Грин — семикратный победитель Кубка Стэнли — дважды — в качестве игрока «Бостона» и еще пять раз — в должности ассистента главного тренера «Эдмонтона». С 1991 по 1993 год Грин был главным тренером «Ойлерз».