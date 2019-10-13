Умер бывший защитник и тренер «Эдмонтона» Тед Грин
Бывший защитник и тренер «Эдмонтона» Тед Грин умер в возрасте 79 лет, информирует пресс-служба «Ойлерз». Он скончался 8 октября после продолжительной болезни.
— Многолетний тренер «Ойлерз» Тед Грин скончался в возрасте 79 лет. Тренер Грин был частью всех пяти команд Кубка Стэнли и мы будем очень скучать по ему. Мы выражаем искренние соболезнования его семье. Рейнджерс чтил его перед игрой сегодня, и мы будем делать то же самое в среду, — говорится в сообщении пресс-службы клуба
Грин — семикратный победитель Кубка Стэнли — дважды — в качестве игрока «Бостона» и еще пять раз — в должности ассистента главного тренера «Эдмонтона». С 1991 по 1993 год Грин был главным тренером «Ойлерз».
Longtime @NHL d-man & #Oilers coach Ted Green has passed away at the age of 79. Coach Green was part of all five Cup teams & will be dearly missed. Our sincerest condolences go out to his family.— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 12, 2019
The Rangers honoured him pre-game today & we'll be doing the same on Wednesday. pic.twitter.com/01sA9eNjqO