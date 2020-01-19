Трямкин хочет вернуться в «Ванкувер»
13:36
Агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина Тодд Даймонд сообщил, что хоккеист хочет вернуться в «Ванкувер».
— Многое на кону, цель и желание Никиты — подписать контракт в Ванкувере. Об этом мы и говорили, — цитирует Даймонда TSN.
25-летний россиянин в этом сезоне набрал 11 (2+9) очков в 44 матчах при показателе полезности «+7». В составе «Ванкувера» он провел два сезона, после чего в 2017 году вернулся в Екатеринбург.
Agent Todd Diamond on #TSN1040 Rinkwide on Nikita Tryamkin : «It's very much on the table, the goal and desire is to sign in Vancouver, that's what we have had discussions about.»— Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) January 18, 2020
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