Трямкин хочет вернуться в «Ванкувер»

Агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина Тодд Даймонд сообщил, что хоккеист хочет вернуться в «Ванкувер».

— Многое на кону, цель и желание Никиты — подписать контракт в Ванкувере. Об этом мы и говорили, — цитирует Даймонда TSN.

25-летний россиянин в этом сезоне набрал 11 (2+9) очков в 44 матчах при показателе полезности «+7». В составе «Ванкувера» он провел два сезона, после чего в 2017 году вернулся в Екатеринбург.