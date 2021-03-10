Тротц прокомментировал игру Варламова в матче против «Бостона»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от игры вратаря Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:1 ОТ). Российский голкипер был признан первой звездой встречи.

«Его игра в меньшинстве дала нашей скамейке большой заряд энергии. Нам повезло, но мы при этом играли отчаянно, плюс был этот невероятный сэйв. Эффект от того момента можно было увидеть по нашей скамейке запасных и нашим последующим действиям на льду. Это действительно был поворотный момент матча», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2020/21 Варламов провел 19 матчей, на его счету 12 побед. Варламов трижды завершил игру «на ноль» в нынешнем сезоне.