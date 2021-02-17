Тротц оценил игру Сорокина в матче против «Баффало»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

«Сорокин был выдающимся игроком сегодня, просто невероятно. Он сделал несколько больших сейвов. Я чувствовал, что ребята действительно стремятся к хорошему началу, они старались блокировать удары и хорошо поработали перед ним. По ходу игры я чувствовал, что «Баффало» начал набирать обороты. Сорокин ответил, выручив всех нас, так что это было хорошим дополнением для парней», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Сорокин сделал первый шатаут в НХЛ и стал первой звездой матча с «Баффало». Россиянин не играл с 31 января.

25-летний вратарь выступает за «Айлендерс» с сезона-2020/21. На его счету 4 матча в НХЛ при 89,5 процента отраженных бросков.