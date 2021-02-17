«Лос-Анджелес» разгромил «Миннесоту», у Капризова «-2»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0.

Отличились Джарет Андерсон-Долан, Тревор Мур, Дастин Браун и Дрю Даути, забросивший в пустые ворота. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов закончил встречу с коэффициентом полезности «-2».

После этого матча «Лос-Анджелес» с 13 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 12 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Андерсон-Долан — 3 (бол., Картер, Виларди), 3:26 — 1:0. Мур — 1 (Андерсон-Долан), 32:03 — 2:0. Браун — 7 (Копитар, Андерсон), 56:56 — 3:0. Даути — 4 (п.в.), 59:23 — 4:0.

Вратари: Куик — Кяхкенен (57:43 — 59:23).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (9+13+7) — 28 (3+15+10).

Наши: — - Капризов (20.54/5/-2).

17 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.