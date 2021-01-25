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Тренер «Рейнджерс» назвал Шестеркина элитным вратарем

13:20
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Третий же период был тяжелым, потому что они имели не так много моментов, — сказал Куинн, говоря о «Питтсбурге», который уступил 4-9 по броскам. — Когда «Питтсбург» забивал второй гол, то там был рикошет. А третья шайба — там закрывали обзор нашему вратарю. Но я уверен, наш голкипер хотел бы взять ту шайбу. Речь идет об элитном вратаре. Я еще не разговаривал с Шестеркиным и не изучал эпизоды, но уверен, что он расстроен», — сказал Куинн в интервью официальному сайту лиги.

После этого матча «Питтсбург» с 8 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 3 очками — на восьмой строчке.

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