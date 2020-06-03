Тренер «Питтсбурга» считает, что Малкин прибавил в лидерских качествах

Помощник главного тренера «Питтсбурга» Марк Рекки отметил прогресс российского форварда команды Евгения Малкина.

«Он самым первым говорил, что в прошлом сезоне не выглядел собой, — сказал Рекки официальный сайт НХЛ. — И он просто хотел доказать людям и в том числе себе, что по-прежнему может быть эффективным игроком в этой лиге. Он обладает бойцовскими качествами и очень хочет побеждать. С точки зрения лидерских качеств он сделал большой шаг вперед. И даже сейчас он принимает активное участие в наших собраниях. Это очень приятно видеть».

В 68 матчах сезона-2018/19 Малкин набрал 72 (21+51) очка при худшей в карьере полезности минус-25. В 55 матчах этого чемпионата 33-летний нападающий записал на свой счет 74 (25+49) очка и с отрывом в 18 баллов является лучшим бомбардиром «Пингвинов», несмотря на 14 пропущенных игр.