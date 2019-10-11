Тренер «Оттавы»: «Стоило бы дать Абрамову побольше времени»

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит после поражения от «Сент-Луиса» (4:6) оценил игру нападающего Виталия Абрамова. 21-летний россиянин забросил первую шайбу в НХЛ. В прошлом чемпионате он провел за «Сенаторз» один матч.

— Он хорошо катался. Он вбрасывал шайбу в зону, подбирал их и был вознагражден, забив гол из зоны перед воротами. Наверное, мне стоило бы дать ему побольше времени. Паренек был хорош, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.