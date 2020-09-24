Вратарь «Далласа» Антон Худобин отреагировал на свою замену в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:5, счет в серии — 1-2).

— Не знаю, что с нами случилось, — приводит пресс-служба НХЛ слова Худобина. — Будем говорить об этом завтра в команде. Нам надо двигаться вперед. Моя замена — решение тренера. Он хотел что-то изменить, встряхнуть команду. Мне не нужен отдых или что-то в этом духе. Если выходишь играть в финале Кубка Стэнли, то ты должен быть готов к любой нагрузке.

Следующий матч серии «Тампа» — «Даллас» состоится в субботу, 26 сентября, начало — в 3.00 (мск).