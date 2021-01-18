Тренер «Флориды» рассказал, когда Бобровский проведет первый матч в сезоне

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2) сообщил, что российский вратарь Сергей Бобровский будет готов к следующей встрече.

«Он готов, но мы с ним действуем осторожно, чтобы он набрал еще лучшие кондиции и был более чем готов», — цитирует Кенневилла сайт НХЛ.

Недавно Бобровский вернулся к тренировкам с командой. Ранее он не участвовал в тренировочном лагере. Клуб не сообщал, в чем была причина — травма, коронавирус, либо что-то другое.

32-летний Бобровский провел за «Пантерз» 50 матчей в НХЛ, отразив 90,0 процента бросков.