"Торонто" после обмена Марло подпишет новые контракты с Капаненом и Юнссоном

"Торонто" после обмена Патрика Марло в "Каролину" подпишет новые контракты с форвардами Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, сообщает официальный сайт лиги. Игроки 1 июля станут ограниченно свободными агентами.

Марло получал 6,5 миллионов долларов в год. За прошедший сезон заработная плата Юнссона составила порядка 800 тысяч, Капанена – 863 тысячи. После подписания соглашений в "Торонто" собираются заключить новый контракт с Митчеллом Марнером.

В прошедшем регулярном чемпионате Капанен набрал 44 (20+24) очка. У Юнссона 43 (20+23) балла.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков