«Торонто» подписал самого ценного игрока плей-офф чемпионата Швеции
18:27
«Торонто» заключил контракт с нападающим Понтусом Хольмбергом. Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.
Хольмберг был выбран «Торонто» на драфте-2018 в шестом раунде.
В прошлом сезоне в составе «Векше» он провел в чемпионате Швеции 45 матчей и набрал 23 (9+14) очка. Также он был признан самым ценным игроком плей-офф, так как набрал 14 (7+7) очков в 14 встречах.
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