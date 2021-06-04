«Торонто» подписал самого ценного игрока плей-офф чемпионата Швеции

«Торонто» заключил контракт с нападающим Понтусом Хольмбергом. Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

? We've signed forward Pontus Holmberg to a two-year entry level contract. #LeafsForever



Details «https://t.co/JqCZbePk3C pic.twitter.com/HeAjZhNB63 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) June 4, 2021

Хольмберг был выбран «Торонто» на драфте-2018 в шестом раунде.

В прошлом сезоне в составе «Векше» он провел в чемпионате Швеции 45 матчей и набрал 23 (9+14) очка. Также он был признан самым ценным игроком плей-офф, так как набрал 14 (7+7) очков в 14 встречах.