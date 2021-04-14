«Торонто» в овертайме проиграл «Калгари»

«Торонто» проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Победную шайбу забросил Джонни Гудро на 36-й секунде овертайма. «Мэйпл Ливз», которые лидируют в таблице Северного дивизиона, потерпели второе поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Калгари» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Вялимяки — 2 (Лучич, Баклунд), 4:37 — 0:1. Хаймэн — 15 (Райлли, Таварес), 10:37 — 1:1. Линдхольм — 11 (бол., Ткачак, Годро), 20:34 — 1:2. Керфут — 7 (Таварес, Хаймэн), 46:17 — 2:2. Годро — 15 (Линдхольм, Джиордано), 60:36 — 2:3.

Вратари: Риттих — Маркстрем.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 26 (7+6+12+1) — 28 (5+8+14+1).

Наши: Михеев (14.35/1/0) — -.

14 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.