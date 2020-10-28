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Тэллон может стать одним из помощников Рутерфорда в «Питтсбурге»

18:08
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Бывший генменеджер «Флориды» Дэйл Тэллон может присоединиться к управленческому штабу «Питтсбурга» для помощи генеральному менеджеру клуба Джиму Рутерфорду, сообщает The Athletic.

70-летний специалист может получить работу в клубе. Конкретная должность пока не называется.

Ранее стало известно о том, что «Питтсбург» уволил ассистента генменеджера Джейсона Карманоса и пригласил Тревора Дэйли на должность советника по хоккейным операциям.

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