Тэллон может стать одним из помощников Рутерфорда в «Питтсбурге»

Бывший генменеджер «Флориды» Дэйл Тэллон может присоединиться к управленческому штабу «Питтсбурга» для помощи генеральному менеджеру клуба Джиму Рутерфорду, сообщает The Athletic.

70-летний специалист может получить работу в клубе. Конкретная должность пока не называется.

Ранее стало известно о том, что «Питтсбург» уволил ассистента генменеджера Джейсона Карманоса и пригласил Тревора Дэйли на должность советника по хоккейным операциям.