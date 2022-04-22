«Тампа» с тремя российскими чемпионами НХЛ отправится на прием к президенту США Байдену в Белый дом

На следующей неделе игроки «Тампы» посетят Белый дом в качестве гостей президента США Джо Байдена. Также пройдет церемония награждения обладателей Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, сообщает Bleacher Report.

В числе делегации «Тампы» будут три российских игрока: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Хотя «Молнии» выиграли три Кубка Стэнли, это будет их первый визит в Белый дом. Из-за локаута был отменен сезон после первого чемпионского титула в сезоне-2003/04.

Также команда не смогла посетить Белый дом после победы в 2020 году из-за пандемии.