Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль догнал Овечкина и делит с ним второе место

Драйзайтль догнал Овечкиа и делит с ним второе место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил свою 29-ю шайбу в сезоне-2021/22 в НХЛ.

Немец отличился в игре регулярного чемпионата против «Ванкувера» (3:2 ОТ). Теперь Драйзайтль делит второе место в списке лучших снайперов сезона с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Лидером таблицы лучших снайперов сезона является нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 30 голов.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 30 шайб в 43 матчах

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 42 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 шайб в 38 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 25 шайб в 35 матчах

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 24 шайбы в 42 матчах