Кит Яндл установил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей

Защитник «Филадельфии» Кит Яндл в матче против «Айлендерс» (3:4) установил рекорд НХЛ по количеству игр подряд в рамках регулярных чемпионатах. Для 35-летнего американца она стала 965-й подряд . Он побил достижение четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Дага Джарвиса (964).

«Когда я увидел болельщиков, которые встали со своих мест и встречали меня, это действительно многое для меня означало, — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ. - Твои товарищи по команде, парни, с которыми ты играешь, парни, против которых ты играешь, когда они поздравляют тебя и говорят, что гордятся тобой. Это очень важно, это много значит. Это, безусловно, приятно».

Яндл, дебютировавший в НХЛ в 2006 году в составе «Финикса», не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата с 26 марта 2009 года. Всего в НХЛ он провел 1075 матчей и набрал 613 (102+ 511) очков.