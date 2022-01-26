Кит Яндл установил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей
Защитник «Филадельфии» Кит Яндл в матче против «Айлендерс» (3:4) установил рекорд НХЛ по количеству игр подряд в рамках регулярных чемпионатах. Для 35-летнего американца она стала 965-й подряд . Он побил достижение четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Дага Джарвиса (964).
«Когда я увидел болельщиков, которые встали со своих мест и встречали меня, это действительно многое для меня означало, — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ. - Твои товарищи по команде, парни, с которыми ты играешь, парни, против которых ты играешь, когда они поздравляют тебя и говорят, что гордятся тобой. Это очень важно, это много значит. Это, безусловно, приятно».
Яндл, дебютировавший в НХЛ в 2006 году в составе «Финикса», не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата с 26 марта 2009 года. Всего в НХЛ он провел 1075 матчей и набрал 613 (102+ 511) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|26.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 0
|26.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|4 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 5
|26.01
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 3
|26.01
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|3 : 5
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|2 : 4
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|28
|2.09