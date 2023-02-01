Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Лос-Анджелес»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Лос-Анджелес» (5:4 ОТ). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан нападающий Себастьян Ахо. 25-летний финн забросил победную шайбу в овертайме.

Второй звездой стал российский нападающий Андрей Свечников. На его счету две голевые передачи.

Замкнул тройку капитан команды Джордан Стаал. Он отметился одной заброшенной шайбой.