Свечников обошел Ягра и занял 3-е место в истории по голам для 18-летних европейцев

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой" (5:1).

Она стала для 18-летнего россиянина 19-й в нынешнем сезоне. Свечников вышел на единоличное 3-е место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, опередив Яромира Ягра (18).

Больше в 18 лет из европейцев забивали только финн Патрик Лайне (36) и россиянин Илья Ковальчук (29).

В этом сезоне на счету Андрея Свечникова 72 матча за "Каролину", в которых он набрал 35 очков (19+16).