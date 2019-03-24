Свечников обошел Ягра и занял 3-е место в истории по голам для 18-летних европейцев

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой" (5:1).
Она стала для 18-летнего россиянина 19-й в нынешнем сезоне. Свечников вышел на единоличное 3-е место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, опередив Яромира Ягра (18).
Больше в 18 лет из европейцев забивали только финн Патрик Лайне (36) и россиянин Илья Ковальчук (29).
В этом сезоне на счету Андрея Свечникова 72 матча за "Каролину", в которых он набрал 35 очков (19+16).
Turbo with the dangle– Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 24 марта 2019 г.
Svech with the goal 💪 pic.twitter.com/WdSBSrHrzm
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