Суперсэйв сменщика Василевского. Вратарь поймал шайбу на линии ворот
08:08
Второй вратарь «Тампа-Бэй» Кертис Макелинни в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1) вытащил шайбу с ленточки ворот.
Судьям пришлось прибегнуть к видеоповтору, чтобы определить, был ли гол или нет. Примечательно, что в этом эпизоде шайба несколько раз прошла вдоль линии ворот, но так и не залетела в створ.
Сразу же после сэйва Макелинни нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос вышел на пустые ворота и забил четвертый гол команды.
Напомним, основным вратарем «Тампы» является россиянин Андрей Василевский.
BOLTS WIN! @TBLightning take the game 4-1 for their 5th win in a row! Curtis McElhinney gets his first win of the season!— FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) February 9, 2021
Lightning postgame show up next! #GoBolts pic.twitter.com/021i45Q8OI
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