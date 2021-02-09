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Суперсэйв сменщика Василевского. Вратарь поймал шайбу на линии ворот

08:08
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Второй вратарь «Тампа-Бэй» Кертис Макелинни в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1) вытащил шайбу с ленточки ворот.

Судьям пришлось прибегнуть к видеоповтору, чтобы определить, был ли гол или нет. Примечательно, что в этом эпизоде шайба несколько раз прошла вдоль линии ворот, но так и не залетела в створ.

Сразу же после сэйва Макелинни нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос вышел на пустые ворота и забил четвертый гол команды.

Напомним, основным вратарем «Тампы» является россиянин Андрей Василевский.

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