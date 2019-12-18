Супер-гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Виннипег»

«Виннипег» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6). «Харрикейнз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился «лакрос-голом». Он эффектным образом сделал счет 3:2. Находясь за воротами, он поднял шайбу на крюке клюшки и забросил в девятку ворот.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Голы: Валлмарк — 5 (бол., Нидеррайтер, Дзингел), 18:23 — 0:1. Рословик — 7 (Элерс, Уилер), 19:52 — 1:1. Ахо — 19 (Терявяйнен, Славин), 28:39 — 1:2. Лайне — 11 (Болье), 32:18 — 2:2. Свечников — 14, 33:10 — 2:3. Ахо — 20 (Нидеррайтер, Хэмилтон), 36:46 — 2:4. Стаал — 4 (бол., Ахо, Хэмилтон), 38:43 — 2:5. Стаал — 5 (Хэмилтон, Фегеле), 43:16 — 2:6. Шайфли — 16 (бол., Уилер, Пионк), 52:02 — 3:6.

Вратари: Хеллебайк (Броссуа, 40:00, 56:41 — 58:53) — Мразек.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (13+9+11) — 28 (11+12+5).

Наши: — - Свечников (14.56/2/+2).

18 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.