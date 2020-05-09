Стиви Уандер. 55 лет исполняется легенде «Детройта» Стиву Айзерману

Сегодня, 9 мая 55 лет исполняется легендарному игроку «Детройта», олимпийскому чемпиону, трехкратному обладателю Кубка Стэнли Стиву Айзерману.

Айзерман был выбран «Детройтом» под 4 номером на драфте НХЛ-1983. Хоккеист провел всю свою карьеру, с 1983 по 2006 год, выступая только за «Ред Уингз». В качестве игрока он трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). Всего за «Детройт» Айзерман провел 1514 матчей и забросил 692 шайбы. Болельщики дали ему прозвища «Капитан» и «Стиви Уандер».

В составе сборной Канады Айзерман выигрывал Кубок Канады (1984) и Олимпиаду (2002), а также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1985, 1989). C 2009 года он входит в Зал хоккейной славы, а с 2014 — в Зал славы ИИХФ.

После завершения карьеры Айзерман стал вице-президентом по хоккейным операциям «Детройта», с которым выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2007/08. Позднее он перешел на должность генерального менеджера «Тампы», но в апреле 2019 года вернулся в «Детройт» на аналогичную должность.