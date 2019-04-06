Стали известны все участники плей-офф НХЛ

В ночь на субботу определились все участники плей-офф НХЛ. Последнюю путевку в розыгрыш Кубка Стэнли завоевал "Коламбус", который обыграл по буллитам "Рейнджерс" (3:2).

В плей-офф Западной конференции сыграют: "Калгари", "Сан-Хосе", "Нэшвилл", "Виннипег", "Сент-Луис", "Вегас", "Даллас" и "Колорадо".

На данный момент известна одна пара - "Сан-Хосе" сыграет с "Вегасом". Кроме того, победитель конференции "Калгари" встретится "Далласом" или "Колорадо".

В плей-офф Восточной конференции вышли: "Тампа", "Бостон", "Вашингтон", "Айлендерс", "Торонто", "Питтсбург", "Каролина" и "Коламбус".

Здесь известно, что "Торонто" в первом раунде встретится с "Бостоном". Победитель всего чемпионата "Тампа" сыграет с "Каролиной" или "Коламбусом".

Последние игры регулярного чемпионата пройдут в ночь на воскресенье, 7 апреля.