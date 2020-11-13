Скаут НХЛ оценил игру самых ярких молодых российских игроков

Скаут НХЛ в России Руслан Печенкин оценил игру самых ярких молодых российских игроков, которые были недавно задрафтованы в НХЛ. Своими впечатлениями он поделился после Кубка Карьяла, который выиграла молодежная сборная России.

«У Амирова почти нет слабых мест, — цитирует Печенкина Sportsnet. — Это умный игрок, физически развитый. Но особенно выделяется его бросок. Он очень опасен у чужих ворот.

Аскаров очень впечатлил, если быть честным. В таком возрасте обладать такими спокойствием и уверенностью. И эта уверенность передавалась всей команде. Он уже выглядит взрослым игроком. Играет, как ветеран. Как он выбирает позицию, как перемещается — все говорит о его уверенности.

Чинахов может оказаться очень удачным решением «Коламбуса» на драфте. Но для меня это не было удивительным, потому что Егор умный и талантливый игрок».