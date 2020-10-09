Штястны может вернуться в «Виннипег»

«Виннипег» и «Вегас» обсуждают обмен, в результате которого в «Джетс» может вернуться нападающим Пол Штястны, сообщает Winnipeg Sun.

«Голден Найтс» заинтересованны в расчистке платежной ведомости и не планируют удерживать часть зарплаты 34-летнего игрока. У него остается ещё год действия контракта с кэпхитом 6,5 миллиона долларов.

Напомним, что Штястны уже выступал за «Виннипег» в сезоне-2017/2018. Он помог «Джетс» дойти до финала конференции, но летом покинул команду, подписавшись с «Вегасом» в качестве свободного агента.