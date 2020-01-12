Шестеркин назвал свою самую курьезную шайбу, пропущенную в АХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал про свою самую курьезную шайбу, пропущенную в АХЛ. Он также отметил, что пересматривал хайлайты своих матчей в НХЛ.

— Вы пропустили шесть шайб в НХЛ. Все говорят, что ваша первая, но там же рикошет случился?

— Точно моя первая во встрече против «Дэвилз». И она только из-за нервозности, надо было четче делать движение.

— Матчи пересматривали?

— Только хайлайты. Но я прекрасно знаю, над чем надо будет работать на тренировках, чтобы не повторить прежних ошибок.

— В игре с «Колорадо» все изменилось для вас после того, как вы отразили бросок Ландескуга?

— Да, но вообще я уже к тому времени пришел в себя. Вспомнил, что на трибунах родители, жена, да и если я еще одну пропущу, то меня могут вообще заменить.

— В России бы вас уже поменяли.

— В Северной Америке это не особо практикуется. Дают возможность сыграть, а меняют если ты уж совсем много стал пропускать. Не две, гораздо больше.

— Вас же и в АХЛ меняли?

— Да, было дело. В игре против «Шарлотт» отразил 19 бросков в первом периоде из 21, а после перерыва получил три после пяти бросков. Меня заменили. Правда, в следующем матче, который проходил на следующий день, мне уже пришлось менять своего коллегу. Какие-то странные матчи были.

— Самая курьезная шайба, пропущенная в АХЛ?

— Поехал за ворота за шайбой, но она выскочила на «пятак», а меня в воротах нет. (Алексей Шевченко)

Российский вратарь влюбил в себя всю НХЛ. Шестеркин рассказал о своем дебюте в «Рейнджерс»