Авторитетное издание The Athletic назвало главных претендентов на «Колдер Трофи», приз лучшему новичку сезона НХЛ. Главным претендентом на титул называется 19-летний форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье. Он был выбран на драфте-2020 под первым номером.

Сразу после юного канадца три места занимают представители России. Вторым стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, третьим — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, третьим — вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.

Также в топ-20 вошли защитник Александр Романов («Монреаль», 11-е место) и Григорий Денисенко («Флорида», 16-е место)

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

1. Алексис Лафренье (нападающий, «Рейнджерс»)

2. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)

3. Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота»)

4. Илья Сорокин (вратарь, «Айлендерс»)

5. Тим Штюцле (нападающий, «Оттава»)

6. Дилан Козенс (нападающий, «Баффало»)

7. Гейб Виларди (нападающий, «Лос-Анджелес»)

8. Джек Студничка (нападающий, «Бостон»)

9. Джош Норрис (нападающий, «Оттава»)

10. Иэн Митчелл (защитник, «Чикаго»)

11. Александр Романов (защитник, «Монреаль»)

12. Тревор Зеграс (нападающий, «Анахайм»)

13. Боуэн Байрэм (защитник, «Колорадо»)

14. Квинтон Байфилд (нападающий, «Лос-Анджелес»)

15. Оуэн Типпетт (нападающий, «Флорида»)

16. Григорий Денисенко (нападающий, «Флорида»)

17. Марко Росси (нападающий, «Миннесота»)

18. Эван Бушар (защитник, «Эдмонтон»)

19. Нильс Хоглэндер (нападающий, «Ванкувер»)

20. Пейтон Кребс (нападающий, «Вегас»)