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Шестеркин избежал серьезного повреждения

4 декабря, 23:29
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«Рейнджерс» поместили голкипера Игоря Шестеркина в список травмированных. Российский голкипер прошел углубленно медосбледование, которое не показало серьезного повреждения, сообщает журналист Винс Меркольяно.

Однако голкипер в качестве меры предосторожности пропустит как минимум ближайшие три матча команды.

Шестеркин получил повреждение «нижней части тела» в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0).

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Иван Шитик все материалы автора
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