Шестеркин избежал серьезного повреждения
4 декабря, 23:29
«Рейнджерс» поместили голкипера Игоря Шестеркина в список травмированных. Российский голкипер прошел углубленно медосбледование, которое не показало серьезного повреждения, сообщает журналист Винс Меркольяно.
Однако голкипер в качестве меры предосторожности пропустит как минимум ближайшие три матча команды.
Шестеркин получил повреждение «нижней части тела» в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0).
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