Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии Евгения Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего Евгения Малкина.

«Он выглядит неплохо. Набирает форму. Считаю, что прогресс идет хорошим темпом.

Это один из лучших хоккеистов своего поколения. Этот человек, который может решать исход матча самостоятельно», — приводит слова тренера пресс-служба «Пингвинз».

Нападающий «Пингвинов» еще не играл в нынешнем сезоне НХЛ. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.