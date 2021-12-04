Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии Евгения Малкина
4 декабря, 23:08
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего Евгения Малкина.
«Он выглядит неплохо. Набирает форму. Считаю, что прогресс идет хорошим темпом.
Это один из лучших хоккеистов своего поколения. Этот человек, который может решать исход матча самостоятельно», — приводит слова тренера пресс-служба «Пингвинз».
Нападающий «Пингвинов» еще не играл в нынешнем сезоне НХЛ. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.
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