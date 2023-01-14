Шайфли сравнялся с Ковальчуком по набранным очкам в истории «Атланты» и «Виннипега»

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (4:1).

Теперь на счету 29-летнего канадца 615 очков за клуб, он догнал по этому показателю Илью Ковальчука. Они делят второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Виннипега» и «Атланты».

Рекорд принадлежит нынешнему одноклубнику Шайфли, Блейку Уилеру (785).

«Атланта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.