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Шайба Свечникова в ворота «Торонто»

23:43
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Он сделал счет в матче 5:3, причем «Кленовые листья» забросили три шайбы в первые пять минут встречи, но потом растеряли все преимущество.

Россиянин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету стало 37 (16+21) очков в 36 матчах.

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