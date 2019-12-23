Шайба Свечникова в ворота «Торонто»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Он сделал счет в матче 5:3, причем «Кленовые листья» забросили три шайбы в первые пять минут встречи, но потом растеряли все преимущество.

Россиянин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету стало 37 (16+21) очков в 36 матчах.