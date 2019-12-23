Шайба Свечникова в ворота «Торонто»
23:43
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Он сделал счет в матче 5:3, причем «Кленовые листья» забросили три шайбы в первые пять минут встречи, но потом растеряли все преимущество.
Россиянин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету стало 37 (16+21) очков в 36 матчах.
Svech almost looked bored at how easy this tap-in was ? pic.twitter.com/GMU0tGTJLq— Carolina Hurricanes (@Canes) December 23, 2019
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