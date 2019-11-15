Сергей Зубов: «Потенциал у Проворова и Сергачева достичь моего уровня есть»

Будущий член Зала хоккейной славы Сергей Зубов в интервью «СЭ» оценил потенциал молодых российских защитников, которые выступают в НХЛ.

— Восходящие звезды — Иван Проворов, Михаил Сергачев — по-вашему, способны достичь вашего уровня?

— Потенциал есть. Думаю, история Сергачева — это подтверждение, что нужно дать парню шанс, правильно его использовать, и он потихонечку начнет раскрываться. То же касается и Орлова, и Проворова. Новый контракт, который подписал Иван с «Филадельфией», — на мой взгляд, очень адекватный. Удачи ему. Мне кажется, игровое время, которое он получает во «Флайерз», доказывает, на что он способен. Может, Проворов не так ярко показывает себя в нападении, но потенциал у него опять же есть, и, полагаю, он будет только прогрессировать. (Игорь Рабинер)

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