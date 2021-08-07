Генменеджер «Чикаго» может быть замешан в секс-скандале

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн может быть замешан в скандале, связанном с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов клуба со стороны Брэда Олдрича, который в 2010 году работал видео-тренером «Блэкхокс», сообщает The Athletic.

Адвокат одного из бывших хоккеистов «Чикаго» обратилась в Центр безопасности спорта США с просьбой провести расследование в отношении Боумэна, который мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с инцидентом.