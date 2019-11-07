«Сент-Луис» выиграл у «Эдмонтона», Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Блюз» продлил победную серию до шести встреч.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил первую шайбу в сезоне, поразив в концовке встречи пустые ворота.

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«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Макдэвид — 8 (бол., Драйзайтль, Смит), 2:46 — 1:0. Шворц — 3 (бол., Пьетранджело, Перрон), 6:02 — 1:1. Пьетранджело — 6 (бол., О`Райлли, Шенн), 27:10 — 1:2. Томас — 3 (Шворц, Фольк), 35:18 — 1:3. Кассиан — 4 (Драйзайтль, Макдэвид), 51:02 — 2:3. Бозак — 2 (мен., п.в., Парэйко), 59:01 — 2:4. Барбашев — 1 (мен., п.в., Пьетранджело, Гуннарссон), 59:27 — 2:5.

Вратари: Смит — Аллен (57:47 — 59:01, 59:13 — 59:27).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (7+12+15) — 25 (7+9+9).

Наши: — - Барбашев (15.21/2/0).

7 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.