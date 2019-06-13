"Сент-Луис" провел 4437 матчей перед тем, как выиграть Кубок Стэнли. "Блюзмены" ждали 18872 дня

В седьмом матче финальной серии плей-офф "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон"(4:1) и стал обладателем Кубка Стэнли. "Блюзмены" выиграли трофей впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал. Клуб был основан в 1967 году.

Всего "Сент-Луис" провел 4 437 матчей перед тем, как выиграть Кубок Стэнли (4 046 – в регулярном сезоне, 391 – в плей-офф). Ожидание трофея составило 52 года или 18 872 дня.

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