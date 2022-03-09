«Сент-Луис» — «Оттава» — 1:4, результат матча, НХЛ, регулярный чемпионат, 9 марта 2022 года
«Оттава» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Сент-Луис» со счетом 4:1. Голы забили Тим Штюцле, Джош Норрис, Брэйди Ткачук и Алекс Форментон.
У хозяев единственную шайбу забросил Дэвид Перрон.
Российские игроки «Блюз» Иван Барбашев, Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали.
Российский защитник Артем Зуб также без результативных действий.
«Сент-Луис» занимает третье место в таблице Зарадной конференции. «Оттава» — 14-я на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Оттава» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Штютцле — 13 (бол., Уайт, Норрис), 11:35 — 0:1. Перрон — 13 (О`Райлли), 14:43 — 1:1. Норрис — 20 (бол., Штютцле, Уайт), 21:24 — 1:2. Ткачак — 19 (Норрис), 47:48 — 1:3. Форментон — 13 (п.в., Штютцле), 57:13 — 1:4.
Вратари: Биннингтон (56:22 — 57:13) — Форсберг.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 23 (10+3+10) — 28 (5+11+12).
Наши: Барбашев (16.34/0/0), Бучневич (15.06/3/0), Тарасенко (16.42/5/-1), Торопченко (8.44/1/0) — Зайцев (20.11/0/+1), Зуб (21.35/0/0).
9 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.
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|58
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|Сент-Луис
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|32
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|55
|33
|22
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|32
|24
|68
|5
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|56
|32
|24
|67
|6
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|60
|7
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|21
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|1
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|55
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|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
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|58
|32
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|68
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|30
|27
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|32
|55
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|17
|42
|39
|9.03
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Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|9.03
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|3 : 4
|9.03
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|2 : 1
|9.03
|03:30
|
Детройт – Аризона
|2 : 9
|9.03
|03:30
|
Торонто – Сиэтл
|6 : 4
|9.03
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.03
|04:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 2
|9.03
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|9.03
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|1 : 4
|9.03
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|8 : 3
|9.03
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11