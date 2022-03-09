«Сент-Луис» — «Оттава» — 1:4, результат матча, НХЛ, регулярный чемпионат, 9 марта 2022 года

«Оттава» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Сент-Луис» со счетом 4:1. Голы забили Тим Штюцле, Джош Норрис, Брэйди Ткачук и Алекс Форментон.

У хозяев единственную шайбу забросил Дэвид Перрон.

Российские игроки «Блюз» Иван Барбашев, Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали.

Российский защитник Артем Зуб также без результативных действий.

«Сент-Луис» занимает третье место в таблице Зарадной конференции. «Оттава» — 14-я на Востоке.

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«Сент-Луис» — «Оттава» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Штютцле — 13 (бол., Уайт, Норрис), 11:35 — 0:1. Перрон — 13 (О`Райлли), 14:43 — 1:1. Норрис — 20 (бол., Штютцле, Уайт), 21:24 — 1:2. Ткачак — 19 (Норрис), 47:48 — 1:3. Форментон — 13 (п.в., Штютцле), 57:13 — 1:4.

Вратари: Биннингтон (56:22 — 57:13) — Форсберг.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (10+3+10) — 28 (5+11+12).

Наши: Барбашев (16.34/0/0), Бучневич (15.06/3/0), Тарасенко (16.42/5/-1), Торопченко (8.44/1/0) — Зайцев (20.11/0/+1), Зуб (21.35/0/0).

9 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.