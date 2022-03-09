Овечкин и Бэкстрем стали 9-м дуэтом нападающих в НХЛ, сыгравшим 1000 матчей вместе

«Вашингтон» сейчас играет против «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», эта игра стала 1000-й для дуэта нападающих команды: Александра Овечкина и Никласа Бэкстрэма. Впервые вместе они сыграли 5 октября 2007 года.

Овечкин и Бэкстрем стали первым и вторым игроками, сыгравшими 1000 матчей за «Кэпиталз» соответственно, стали также девятыми одноклубниками в истории НХЛ, добившимся такого успеха. Овечкин набрал 1095 очков (612+483) в 999 играх, сыгранных с Бэкстремом, который в свою очередь набрал с россиянином в связке 958 (251+707) очков.

Овечкин 106 раз ассистировал Бэкстрему, который сделал 274 голевые передачи на россиянина.