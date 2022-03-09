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Сегодня, 06:18

Овечкин и Бэкстрем стали 9-м дуэтом нападающих в НХЛ, сыгравшим 1000 матчей вместе

Овечкин и Бэкстрем установили рекорд НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Александра Овечкин и Никласа Бэкстрэм.
Фото Twitter

«Вашингтон» сейчас играет против «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», эта игра стала 1000-й для дуэта нападающих команды: Александра Овечкина и Никласа Бэкстрэма. Впервые вместе они сыграли 5 октября 2007 года.

Овечкин и Бэкстрем стали первым и вторым игроками, сыгравшими 1000 матчей за «Кэпиталз» соответственно, стали также девятыми одноклубниками в истории НХЛ, добившимся такого успеха. Овечкин набрал 1095 очков (612+483) в 999 играх, сыгранных с Бэкстремом, который в свою очередь набрал с россиянином в связке 958 (251+707) очков.

Овечкин 106 раз ассистировал Бэкстрему, который сделал 274 голевые передачи на россиянина.

Александр Овечкин
Никлас Бэкстрем
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 55 34 21 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
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9.03 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 5 : 3
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Питтсбург – Флорида
 3 : 4
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Филадельфия – Вегас
 2 : 1
9.03 03:30
Детройт – Аризона
 2 : 9
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Торонто – Сиэтл
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Виннипег – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 2
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 1 : 4
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 8 : 3
9.03 05:00
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
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Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 38
И КН
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Рейнджерс

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Калгари

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