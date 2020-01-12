«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» — 5:2. В составе хозяев две результативные передачи сделал Иван Барбашев. Также на его счету показатель полезности «+2», бросок в створ и силовой прием за 14.45 на льду.

У Артемия Панарина передача, «-2» и 3 броска за 19.01. У Павла Бучневича передача, 2 минуты штрафа, 2 броска и силовой прием за 14.45. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Голы: Хитил — 11 (Линдгрен, Панарин), 1:34 — 0:1. Бортуццо — 1 (Барбашев, Пьетранджело), 9:38 — 1:1. Данн — 7 (Сэнфорд), 18:41 — 2:1. Перрон — 20 (бол., Шенн, Пьетранджело), 21:26 — 3:1. Хауден — 6 (Хитил, Бучневич), 28:49 — 3:2. Сэнфорд — 4 (Барбашев, Де ла Росе), 30:34 — 4:2. Шворц — 15 (Шенн, Сундквист), 34:50 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Лундквист.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 29 (9+13+7) — 23 (8+6+9).

Наши: Барбашев (14.45/1/+2) — Бучневич (14.45/2/0), Панарин (19.01/3/-2).

12 января. Сент-Луис. Enterprise Center.