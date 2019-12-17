«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» — 5:2. В составе «блюзменов» хет-трик оформил Дэвид Перрон. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко не играли из-за травм.

На счету Валерия Ничушкина показатель полезности «-1», бросок в створ и 5 силовых приемов за 13.06. У Никиты Задорова «-3» и 3 силовых приема за 22.54.

«Сент-Луис» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» (45) — на второй позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Перрон — 13 (О`Райлли, Сундквист), 18:51 — 1:0. Кадри — 11 (Грэйвс), 20:55 — 1:1. Рантанен — 9 (бол., Жирар, Маккиннон), 29:35 — 1:2. Перрон — 14 (бол., Пьетранджело, Шворц), 38:47 — 2:2. Данн — 5 (Бозак, Фольк), 39:23 — 3:2. Киру — 1, 51:24 — 4:2. Перрон — 15 (п.в., Сундквист, О`Райлли), 56:05 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Грубауэр (55:47 — 56:06).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (15+9+12) — 28 (6+13+9).

Наши: — - Задоров (22.54/0/-3), Ничушкин (13.06/1/-1).

17 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков