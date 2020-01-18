НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сегодня ночью Овечкин может догнать Лемье по голам в НХЛ. Осталась всего одна шайба

21:26
Теги:

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» играет с «Айлендерс». В этой встрече капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин может догнать по голам знаменитого нападающего «Питтсбурга» Марио Лемье.

На данный момент на счету россиянина 689 голов за карьеру в НХЛ, у Лемье — 690. Если Овечкину удастся отличиться, то он не только догонит Лемье, но и войдет в десятку лучших снайперов за всю историю лиги.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир