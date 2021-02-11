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«Сан-Хосе» вызвал Мельничука из АХЛ

22:17
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«Сан-Хосе» вызвал троих хоккеистов из АХЛ. В их число попал российский голкипер Алексей Мельничук, сообщает сайт клуба.

Мельничук дебютировал в АХЛ 7 февраля и успел сыграть два матча.

22-летний голкипер подписал контракт с «Акулами» перед началом сезона.

Мельничук в нынешнем сезоне успел провести за «Торпедо» 14 игр в КХЛ, отражая в среднем 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,68.

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