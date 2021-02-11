Стив Салливан покинул пост помощника генерального менеджера «Аризоны»
21:24
Стив Салливан покинул пост помощника генерального менеджера и исполнительного вице-президента по хоккейным операциям «Аризоны», сообщает сайт клуба НХЛ.
Руководство клуба приняло решение, что эти должности останутся вакантными до конца сезона.
46-летний Салливан работал в структуре «Аризоны» с 2014 года. В июле он был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера после ухода Джона Чайки.
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