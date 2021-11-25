«Сан-Хосе» победил «Оттаву», у Зуба голевая передача

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Оттаву» со счетом 6:3.

Гол в составе «Шаркс» забилиМэтт Ньето, Томаш Гертл, Ник Бонино, Тимо Майер, Логан Кутюр и Джейкоб Мидлтон.

У «Сенаторз» шайбы забросили Джош Норрис и Брэйди Ткачук. Одну из голевых передач отдал российский защитник Артем Зуб.

«Сан-Хосе» занимает девятое место в таблице Западной конференции, «Оттава» — 16-я на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Оттава» — 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Голы: Нието — 1 (Лабанк, Карлссон), 7:16 — 1:0. Норрис — 8 (Ткачак, Томсон), 13:38 — 1:1. Хертл — 8 (Майер, Ферраро), 20:47 — 2:1. Ткачак — 4 (Шабо, Зуб), 34:38 — 2:2. К. Браун — 3 (Шабо, Штютцле), 36:11 — 2:3. Бонино — 1 (бол., Майер, Кутюр), 39:29 — 3:3. Майер — 7 (Балцерс, Власик), 51:18 — 4:3. Кутюр — 7 (п.в.), 58:56 — 5:3. Миддлтон — 1 (п.в., Кольяно, Карлссон), 59:28 — 6:3.

Вратари: Раймер — Мюррей (58:21 — 58:56, 59:19 — 59:28).

Штраф: 15 — 17.

Броски: 29 (11+11+7) — 29 (12+13+4).

Наши: Барабанов (16.44/1/0) — Зайцев (15.17/2/+1), Зуб (17.38/2/0).

25 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.