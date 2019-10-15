Самсонов допустил грубую ошибку в матче с «Колорадо». Видео

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. На восьмой минуте Илья Самсонов заменил Брэйдена Холтби, который пропустил 3 шайбы с 3 бросков. В начале третьего периода голкипер допустил грубую ошибку, опрометчиво выйдя из ворот — Мэтт Нието отличился с передачи Тайсона Жоста.

В этом матче Самсонов отразил 19 бросков из 21. В прошлых двух играх Самсонов одержал две победы.

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