Российский хоккеист рассказал, как бездомный в Америке украл велосипед его девушки

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев рассказал историю, как в Штатах у его девушки украли велосипед. Россиянин играет за «Лайтнинг» с 2017 года.

— Что за история с велосипедом?

— Мы сами в шоке были. Лиза (девушка Сергачева — Прим. «СЭ») зашла в магазин, а меня тогда рядом не было. Подбежал какой-то бездомный, забрал велосипед и уехал. Нам сказали, что это был какой-то испанец. Велосипед нашли спустя час.

— Разобранный?

— Нет. Полицейский к нам приехал, мы ему дали фотографии и серийный номер. Потом кто-то из полицейских заметил его в центре города, и они привезли велосипед нам домой. Полицейские молодцы, сделали все как надо. Они оказались тоже хоккейными фанатами. (Алексей Шевченко)

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