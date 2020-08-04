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Российские хоккеисты НХЛ назвали Знарка и Брагина лучшими тренерами, с которыми они работали

16:34
Игроки НХЛ назвали Валерия Брагина и Олега Знарка лучшими тренерами, с которыми они работали. Фото "СЭ"
Игроки НХЛ назвали Валерия Брагина и Олега Знарка лучшими тренерами, с которыми они работали. Фото "СЭ"
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«СЭ» провел анонимный опрос российских хоккеистов НХЛ на разные темы — как спортивные, так и бытовые или социальные.

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Одним из вопросов был «лучший российский тренер, с которым вы работали».

Первое место разделили Олег Знарок и Валерий Брагин, также назывались Валерий Белоусов, Вячеслав Буцаев, Алексей Кудашов, Игорь Никитин и Игорь Захаркин.

Знарок с 2014 по 2018 год возглавлял сборную России, а Брагин работал в российской молодежке с 2010 по 2020 год (с перерывами).

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