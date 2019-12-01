Рон Фрэнсис: «Игроки «Каролины» рассказывали мне о «физическом воздействии» Питерса»

Бывший генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис выступил с заявлением, что экс-главный тренером «Ураганов» Билл Питерс «физически воздействовал» на игроков. Недавно Питерс был уволен из «Калгари» после разразившегося скандала на расовой почве.

— Когда я был генеральным менеджером в «Каролине», после игры группа игроков и сотрудников команды рассказала мне о неприятном инциденте с участием двух игроков и Билла Питерса, связанном с физическим воздействием, — приводит слова заявлениям Фрэнсиса официальный сайт НХЛ. — Я очень серьезно отнесся к этой проблеме. Немедленно принял меры для ее решения и проинформировал владельца клуба. Насколько мне известно, таких инцидентов больше не повторялось.

Ранее владелец клуба Питер Карманос заявлял, что немедленно бы уволил Питерса, если бы узнал о подобном инциденте.

Сейчас Фрэнсис занимает пост генерального менеджера «Сиэтла», который готовится дебютировать в скором времени в НХЛ.

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